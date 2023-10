Calcio, Prima Categoria. Occasione di allungo per le big, esordio di mister Monte sulla panchina della Vadese

In Val Bormida salirà anhce la Baia Alassio Auxilium per affrontare il Plodio, percorso inverso per l'Altarese, ospite dell'Argentina.

Programma come sempre risicato nel girone B: Albissole e Città di Savona tenteranno lo strappo contro Priamar e Rossiglionese per rispondere a Multedo Levante e Speranza, mentre la Letimbro ospiterà il Lido Square in una sfida importante per la zona bassa della classifica.