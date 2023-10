Calcio, Promozione. Carcarese - San Francesco e Pontelungo - Celle Varazze: la vetta è in palio

Il campionato di Promozione ogni domenica non lascia digiuni di partite intriganti e sorprese inaspettate nei 90 minuti di gioco.

Anche oggi si profila una giornata tutta da seguire, soprattutto per gli incontri che attendono le due capolista: il Celle Varazze scenderà in campo all'Annibale Riva contro il sorprendente Pontelungo, mentre la San Francesco dovrà vedersela con una Carcarese vogliosa di risalire in fretta la graduatoria.