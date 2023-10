Calcio, Promozione. Pontelungo - Celle Varazze vale il primo posto. La webcronaca dal Riva (LIVE)

PONTELUNGO - CELLE VARAZZE 0-0

47' TERMINA IL PRIMO TEMPO, SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI

46' recupera palla Chariq, Matteo Favara ha spazio e tempo per anadare a calciare in porta, il tentativo di assist verso Guardone non è stata una grande idea..

45' sul calcio di punizione ponte di Schirru per Severi appostato sul palo opposto, il quinto di Monteforte non trova l'impatto migliore con la sfera

45' problemi per Calandrino, il centrale prova a resistere fino all'intervallo

44' Davide Favara buca l'intervento e colpisce Damonte, Martino esibisce il cartellino

42' punizione dal limite per il Celle Varazze, Morando calcia un paio di metri oltre alla traversa di Breeuwer

40' arriva il giallo anche per Schirru

36' Giacomo Badoino in ritardo su Durante, ammonizione corretta

32' Celle varazze a ritmi bassi in fase di impostazione, c'è da dire che il Pontelungo sta mangiando spazi e tempi alla manovra biancoblu

25' ammonito Tissone, polemico nei confronti di Favara

24' Zanardini cambia le coordinate del proprio centrocampo, particolarmente monitorato Morando.

23' cross di Davide Favara interessante, nessuno del Pontelungo segue in area.

19' dopo 10 minuti di studio c'è la fiammata del Celle Varazze, cross dalla finistra che Maggi devia verso la porta a botta sicura, Breeuwer si inarca e compie una parata strepitosa. Sul tap in Damonte è in posizione irregolare

9' canonico 3-5-2 per Monteforte, 4-3-3 per Zanardini con Chariq e Guardone a supporto di Favara

4' prima iniziativa del Celle a sinistra con Damonte, bellissimo il cross nell'area ma c'è fallo in attacco contro le civette

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PONTELUNGO: Breeuwer, D. Favara, Alizeri, Roascio, Calandrino. A. Badoino, Guardone, G. Badoino, M. Favara, Musciatti, Chariq.

A disposizione: Ghiozzi, Gerini, Sciano. Carro Gainza, Caputo, Delfino, Gibertini, Marquez, Sfinjari.

Allenatore: Zanardini

CELLE VARAZZE: Ghiazzardi, Colombo, Damonte, Tissone, Schirru, Di Molfetta, S. Severi, Durante, Maggi, Morando, Anselmo,

A disposizione: Debenedetti, Valle, E. Severi, Piroli, Saracco, Negro, Berruti, Toskay, Cavallone.

Allenatore: Monteforte

Arbitro: Martino di Savona

Assistenti: Hasa di Albenga e Ntakirutimana di Savona