Diano Marina, il vivaio DKD sul podio al 2° trofeo Senkai di Albissola

Prima uscita stagionale ad Albissola per i giovani dianesi del vivaio DKD. Ieri, domenica 15 ottobre, sono saliti sul tatami otto atleti della città degli aranci nelle specialità giovanili, tra le quali il kumite (combattimento).

La gara, riservata alle sole classi under 6 – under 8 – under 10 e, infine, under 12, ha ottenuto un buon consenso dalle società ponentine e anche da alcune di quelle genovesi, mettendo insieme 120 ragazzi che hanno disputato i vari gironi di eliminazione per approdare alla zona podio. Come ben noto, però, il podio è un luogo ristretto, e non tutti hanno centrato l’obiettivo ma nessuno ha fatto mancare l’impegno e la grinta.

"Abbiamo potuto constatare con grande orgoglio e soddisfazione che i ragazzi formano un gruppo coeso e spensierato, come è giusto che sia alla loro età; ma allo stesso tempo sono tutti molto determinati, alcuni nonostante la tenera età si sono dimostrati maturi di fronte all’emotività di gara, per qualcuno la strada sarà un po’ più lunga e tortuosa ma ci sono ottimi presupposti" - commenta la società.

In attesa delle prossime uscite agonistiche, tra le quali quella del Trofeo Liguria, previsto per il 12 novembre a Spotorno, ecco i risultati della giornata di ieri: U8 cinture arancio Giorgia Di Latte - palloncino medaglia di bronzo – kumite 25kg femminile medaglia d’argento U10 cinture arancio Valeria Carli - kumite 31kg femminile medaglia di bronzo cinture arancio Anna Bertone - palloncino medaglia di bronzo – kumite 26kg femminile medaglia d’oro cinture gialle Ivan Demucaj - palloncino medaglia di bronzo, U12 cinture blu Gaia Di Latte - kumite 40kg femminile medaglia d’oro cinture gialle Alice Scarsi - palloncino 5° posto cinture arancio Leonardo Hojda – kumite 40kg maschile 5° posto cinture arancio Valentino Demucaj – kumite 40kg maschile medaglia di bronzo.

"Stiamo lavorando moltissimo anche con le categorie di atleti più grandi, ci sono diversi impegni prima della pausa natalizia e non possiamo mollare" - dice la DKD che svolge i propri allenamenti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Per informazioni contattare il 3398527615 per la sede di Diano Marina e il 314356328 per la sede di San Lorenzo al Mare.