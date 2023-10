Conquistare punti in determinati stadi non può non avere un sapore diverso.

Ecco perchè il 2-2 dell'Albenga a Varese profuma di vittoria per gli ingauni, dopo aver ripreso due volte i biancorossi grazie alla doppietta di Roberto Esposito.

Il presidente Santi Cosenza ha esultato con forza al triplice fischio finale, soprattutto per gli sforzi messi dalla squadra in campo durante i 90 e più minuti disputati a Masnago.