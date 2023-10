Calcio, Serie D. Il Ligorna stoppa il Vado sullo 0-0, Scannapieco: "Importante non prendere gol, ma è un punto che ci soddisfa a metà"

Pareggio a reti bianche tra Ligorna e Vado, con i genovesi pronti finalmente a stoppare a tre la serie di sconfitte consecutive

Questo il commento di Paolo Scannapieco, difensore del Ligorna: «Siamo stati bravi a non prendere goal. Ci tenevamo a fare i tre punti per cui è un punto che ci soddisfa a metà. Arrivavamo da tre sconfitte di fila avevamo tanta voglia di fare risultato. Ci portiamo questo punto a casa, testa bassa e andiamo a Ticino per i tre punti».





Queste le parole di Luca Dellepiane, difensore del Ligorna: «È stata una partita tosta, ce lo aspettavamo. Loro davanti erano molto fisici. Volevamo i tre punti perché venivamo da tre sconfitte di fila. Ripartiamo da questo punto e andiamo a Ticino per cercare la vittoria».





Questo il commento di Manuel Lunardon, allenatore del Ligorna: «I ragazzi hanno fatto una grande gara. Arrivavamo da tre sconfitte consecutive e quindi si poteva anche incappare in qualcosa di diverso per paure e ansie. Invece abbiamo fatto una partita importante contro squadra importante. Sottolineo che i ragazzi non volevano prendere goal e ce l’abbiamo fatta. Ottimo considerando gli avversari che avevamo davanti. Abbiamo lavorato bene, ci è mancato solo il goal. C’è da essere soddisfatti oggi, come ad Asti e come con l’Alcione. Capita di essere giudicati per il risultato finale ma è giusto ed è anche il bello di questo sport».