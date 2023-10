Calcio, Serie D. Il Varese recrimina per il pari dell'Albenga. Mister Cotta: "Rigore probabilmente regalato, ma bastava far sfilare la palla..." (VIDEO)

«Siamo delusi e incazzati per aver perso due punti. Penso si sia visto un clamoroso errore arbitrale sul rigore assegnato al 92' che purtroppo ci ha tolto i tre punti»: Federico Zazzi interpreta senza peli sulla lingua e in maniera diretta ciò che si respira nell'ambiente del Varese dopo il 2-2 subito quasi a tempo quasi scaduto contro l'Albenga.





«Siamo tutti arrabbiati per il rigore probabilmente regalato, ma nasce da una situazione di indecisione. Basta far sfilare la palla sulla rimessa laterale e la partita di lì a poco sarebbe finita. In più un giocatore è corso da solo da metà campo sul loro primo gol» dice altrettanto giustamente mister Corrado Cotta.