Un plauso agli avversari, per l'accoglienza e per la prova messa in campo, e la constatazione di un inaspettato rallentamento nelle ultime due trasferte contro Finale e Camporosso.

Il direttore dell'area tecnica della Sestrese Bor., Andrea Catania, non nasconde un pizzico di delusione per il solo punto raccolti nei 180 minuti disputati tra il Borel e il Comunale.

L'auspicio è di un cambio di marcia repentino, già dalla partita di domenica prossima contro il Ceriale.