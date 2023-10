Football. Pirates Savona scaldano i motori per la nuova stagione

I Pirates tornano al lavoro sul campo di Luceto sul mitico gridiron del “Pirates Field”.

Dopo la riconferma in toto dello staff tecnico guidato nuovamente dal Head Coach Alfredo Giuso Delalba, gli allenamenti continueranno sempre il martedì ed il giovedì dalle 20.30 alle 22.30.

Quest’anno con una grande novita’ che fa gia intravedere il futuro che attende i Pirates. E’ iniziata una collaborazione con la Ultra Strength azienda che fa della preparazione atletica il proprio core business e che e’ specializzata nel football americano. Tra i suoi clienti oltre che alcuni team di 1° divisione, anche i Seamen Milano squadra di ELF, lega europea di football americano. Ultra affiancherà i nostri giocatori ed i nostri preparatori per implementare e migliorare le performance di ogni atleta.

Ma ora analizziamo la stagione passata dei Pirates 1984 , impegnati su più fronti, ma ricca di soddisfazioni.

Iniziando dalla prima squadra che, al terzo anno di campionato di 2a Divisione nazionale (A2), vince la sua division con record 6-2, a pari merito con i Giaguari Torino, raggiungendo nuovamente la semifinale dove viene però sconfitta dai Lions Bergamo, successivamente vincitori del campionato. Una continua crescita che fa ben sperare per il futuro della franchigia albi-savonese.

Ma la stagione non si e’ esaurita alla semifinale persa, perchè i Pirates hanno anche partecipato, per la prima volta nella storia del sodalizio, al campionato di 2° divisione di flag senior , partecipando a tutti i bowl piazzandosi al secondo posto nel proprio girone e terminando al 13° posto in classifica finale su 39 team partecipanti nel concentramento finale svoltosi a Grosseto. Sicuramente un altro ottimo risultato che sarà ulteriormente migliorato nei prossimi anni.

Per il comparto flag football junior grandissima soddisfazione per i nostri ragazzi che hanno partecipato con la rappresentativa ligure al Trofeo Coni nazionale svoltosi a Matera nello scorso mese di Settembre piazzandosi al 7° posto.

Molto bene anche la flag femminile senior, vincitrice del proprio girone per poi partecipare al concentramento finale piazzandosi al 7° posto su 16 team partecipanti, migliorando anch’essa il ranking passato.

Altre buone notizie per quanto riguarda i giocatori in orbita nazionale BLUE Team. I nostri due rappresentanti maschili Fabrizio Longato attaccante e Alessandro Canto, difensore, hanno preso parte alla trasferta in terra tedesca per la partita contro i pari età locali. Male per il risultato , sconfitti per 41 a 12 , ma bene per Fabrizio Longato autore di una meta con una corsa di oltre 20 yds. Complimenti ai nostri ragazzi che sapranno sicuramente farsi valere nelle prossime sfide che li attendono.

Ottimo risultato anche per l’altra nostra rappresentante in BLUE Team femminile, Carola Bianchelli (nella foto sopra) che ha partecipato al campionato europeo flag football femminile disputato in Irlanda lo scorso Agosto, autrice di ottime giocate, impiegata principalmente in difesa, Carola ha concluso insieme alle sue compagna al 6° posto finale, migliorando nettamente il ranking dei passati campionati.

"E' mancato dopo una lunga malattia il dirigente dei savonesi Ettore Ronco (nella foto sotto). Compagno in passato di tante battaglie sui campi di mezza Italia e poi, appeso il casco al chiodo ,entrato con grande entusiasmo e passione a far parte della dirigenza insieme alla “vecchia guardia” pirata. Sempre pronto ad aiutare, sempre attivo in tutte le iniziative della società, una persona buona e sincera. Un sincero abbraccio e le nostre più sentite condoglianze al figlio Michael ed alla moglie Graziella. Ci mancherai Ettore", il ricordo del sodalizio dei Pirates Savona.