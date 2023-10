Calcio, Coppa Italia. Quattro le partite rinviate, erroneamente anche San Francesco Loano - Ventimiglia

Nel tabellone di Eccellenza è stata rinviate Rivasamba - Genova Calcio, mentre in quello di Promozione semaforo rosso per Levanto - Canaletto, Magra Azzurri - Rapallo e San Francesco Loano - Ventimiglia.

Il CR Liguria ha rinviato la partita in maniera erronea, accorgendosi dopo pochi minuti dell'errore. Il Ventimiglia però aveva già decretato lo "sciogliete le righe" per i propri giocatori, motivo per cui non è stato più possibile disputare l'incontro, come previsto, nella serata odierna.