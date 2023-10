Coppa Italia Promozione. Il Ceriale vince anche a Finale e stacca il pass per i quarti di finale

FINALE - CERIALE 2-3 (Beluffi 53', Agate 67', Burdiso rig. 70', Dagnino 83', Dagnino rig 87')

52' finisce qua!

50' doppio giallo per Vittorio Brollo, finisce in anticipo la gara del numero 6

49' lancio di Cafarotti per Gabriele Brollo che sterza una volta sul fondo, palla in mezzo per Stagnaro che viene respinto

45' cinque minuti di recupero

42' rigore Finale! Vinci indovina l'angolo di Dagnino, ma l'arbitro fa ribattere dopo un colloquio con l'assistente! Dagnino non sbaglia con il cucchiaio

38' gran conclusione di Dagnino dal limite, palla che si infila alla destra di Vinci: 1-3

37' fuori uno dei migliori, Beluffi, dentro Orru'

35' partita mai in discussione per il Ceriale, ora in fase di gestione per i rimanenti minuti

32' Stagnaro e Nazarenko per Renda e Scalia

29' Farinazzo al posto di Condorelli

27' Luppi per Vinci A. e Loberto per Burdisso nel Ceriale e Cafarotti per Belvedere nel Finale

25' Burdisso spiazza Mondino, tris biancoceleste

24' rigore Ceriale! Contatto in area tra Beluffi e un difensore su una palla in area

22' RADDOPPIO CERIALE! Cross di Beluffi, taglio di Agate che mette dentro: il Ceriale vede i quarti

20' entra Ottina per Trevisano, esordio per l'ex Spotornese

19' corner Ceriale dopo una bella azione di Beluffi, che val cross, Zeggio mette poi in angolo

17' annullata una rete a Gabrielo Brollo, in fuorigioco il neoentrato

14' ammonito anche Burdisso per qualche protesta

13' Gabriele Brollo al posto di Rolon, prima mossa di Monti

11' giallo per Dagnino

8' CERIALE AVANTI! Zeggio perde palla sulla sinistra, Piotto si dirige verso l'area, prova a servire Beluffi, palla che non arriva in maniera pulita dopo un rimpallo, l'undici scarta Mondino in uscita e deposita

7' cross di Piotto, esce Mondino ad anticipare Burdisso

3' primo lancio a segno per il Finale, Pastorino pesca sulla destra Belvedere che si invola fino in area, riesce a tirare, ma la conclusione va alta anche a causa dell'uscita di Luppi, i due rimangono giu nello scontro e vengono soccorsi

1' ripartiti con Agate al posto di Palmigiano nel Ceriale

SECONDO TEMPO

46' termina dopo un minuto di recupero la prima frazione, reti bianche che ad ora consentirebbero al Ceriale di passare il turno

43' punizione Ceriale, Condorelli in mezzo per Giguet, colpo di testa a lato

35' ancora Beluffi, lancio verso di lui, l'esterno, dopo un bel controllo, entra in area, tiro ancora una volta debole, blocca Mondino

34' azione Finale, Belvedere imbucato in area non riesce ad arrivare alla conclusione a causa di un anticipo, palla poi che arriva a Dagnino che abbatte un difensore con un tiro, l'azione prosegue e i giallorossi ottengono una punizione. Renda con il Mancino, tentativo alto

32' ci riprova il numero undici del Ceriale, stavolta tentativo bloccato da Mondino

31' rimpallo vinto da Beluffi sull'esterno, si accentra palla a piede e prova il tiro da fuori area, tiro che sorvola la traversa non di tanto

24' fuorigioco di Beluffi dopo una gran idea di Condorelli

23' terzo lancio da centrocampo nel nulla per il Finale, soluzione che non sta ripagando fino ad ora

19' azione insistita del Ceriale, tiro poi di Condorelli deviato: angolo. Schenone ravvisa un fallo in attacco

14' Beluffi riesce a conquistare un corner. Condorelli dalla bandierina, Mondino incerto, la sfera rimane li, ma la difesa spazza

12' nota tattica: Finale in campo con un 4-3-3, Ceriale invece con un 3-4-3

10' va Condorelli, respinge la barriera, palla che si alza e poi il direttore di gara ravvisa un fallo in attacco

7' ci prova anche Renda, tiro simile a quello precedente di Piotto. Sul ribaltamento, Scalia stende un giocatore del Ceriale, punizione ospite

4' primo tiro in porta del Ceriale con Piotto, che raccoglie la sfera dal limite dopo una punizione di Condorelli, conclusione debole, blocca Mondino

1' Partiti

Notte di Coppa Italia anche per la Promozione, arrivata agli ottavi di finale. Dopo il 2-1 in favore dei padroni di casa nella gara di andata del "Merlo", Finale e Ceriale tornano a misurarsi per accedere al turno successivo.

Dopo un fine settimana senza vittoria per ambedue le compagini, ai biancoblu, sconfitti nell'ultima uscita casalinga contro il San Cipriano, basta non perdere per assicurarsi il passaggio ai quarti. Per i giallorossi è invece necessario vincere almeno con un gol di scarto per andare ai supplementari.

Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio:

FINALE: Mondino, Costantino, Zeggio, Scalia, Pastorino, V. Brollo, Renda, Dagnino, Trevisano, Rolon, Belvedere

A disposizione: Martinetti, Isaia, Arzarello, Nazarenko, Stagnaro, Cafarotti, Brollo G., Simigliani, Ottina

Allenatore: Monti

CERIALE: Luppi, Vinci S., Cenisio, Piotto, Corciulo, Giguet, Palmigiano, Ballone, Burdisso, Condorelli, Beluffi

A disposizione: Vinci A., Sardo, Farinazzo, Orru, Agate, Loberto, Osinaga, Sacco, Piu

Allenatore: Brignoli

Arbitro: Giorgio Schenone di Savona

Assistenti: Osama Chamchi di Savona e Vittorio Semini di Albenga