Savona, il campo di atletica della Fontanassa resta in gestione al Cus Genova

Sarà il Cus Genova a gestire il campo di atletica della Fontanassa per i prossimi quattro anni. L'affidamento al Cus Genova era scaduto lo scorso agosto e Palazzo Sisto ha prorogato la gestione al 31 ottobre in modo da avere il tempo per fare una nuova procedura di gara per l'affidamento, dal momento che Palazzo Sisto non ha risorse per la gestione diretta degli impianti sportivi.

“Il Comune – spiega Palazzo Sisto - non potendo provvedere alla gestione in economia degli impianti in argomento per l’assenza delle necessarie risorse umane e delle professionalità a tal fine occorrenti, ed in quanto la gestione diretta risulterebbe più dispendiosa e anti-economica rispetto all’affidamento del servizio a terzi”.

E' stata così pubblicata una manifestazione d'interesse, per verificare se e quali fossero i soggetti interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento in gestione dell’impianto sportivo. Alla manifestazione d'interesse ha aderito solo il Cus Genova e si è proceduto alla trattativa diretta. Il Cus Genova ha offerto la somma di 128.954 (Iva compresa) ritenuta congrua che ha affidato la gestione a partire dal 1 novembre.