Calciomercato. Cisano, colpo Federico Piazza! Mister Porcella: "Per noi è come Roberto Baggio ai tempi del Bologna"

E' davvero un gran colpo di mercato quello messo a segno nelle scorse ore dal Cisano.

Il club del presidente Raimondo è infatti riuscito a convincere Federico Piazza a scendere in Seconda Categoria, entrando a far parte della rosa di mister Rossano Porcella.

Proprio il tecnico biancoblu sottolinea l'importanza a 360 gradi dell'approdo a Conscente del centrocampista scuola Milan:

"Ringrazio in primis la società per lo sforzo che ha saputo compiere e Federico per l'umiltà e la professionalità che ha saputo porare in campo fin dal primo allenamento.

Sono convinto che il suo arrivo ci farà crescere sotto molteplici punti di vista, alzando la qualità la domenica sul rettangolo verde, ma anche elevando la qualità degli allenamenti nel corso della settimana. Lo vedo un po' come il nostro Roberto Baggio quando decise di giocare nel Bologna.

Sono sicuro che l'arrivo di Federico spingerà tutti, me compreso, ad avere ancora più convinzione nel perseguire quei risultati che ci siamo prefissati nel corso dell'estate".