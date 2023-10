Giudice Sportivo, Prima Categoria: si arriva fino a quattro giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 15/10/2023

CALVARESE 1923 - PANCHINA Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione, allegata al quale si trovava una riserva scritta, presentata dalla società CALVARESE 1923, in merito alla presunta irregolare espulsione del proprio calciatore EL HAJEB Abdel Karim per doppia ammonizione, avvenuta al 25' del 2o t., in quanto il ddg non gli aveva mai comminata la prima ammonizione, riserva scritta controfirmata dal ddg medesimo;

• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società CALVARESE 1923, con p.e.c. in data 16/10/2023, h. 11:54:59, in cui veniva ribadito quanto sopra;

• Considerato che il preannuncio stesso rispettava le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;

• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 16/10/2023, h. 12:01:09, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., nel quale, tuttavia, non veniva, né esplicitata alcuna specifica richiesta in relazione all'episodio di cui trattasi, né si dava atto del pagamento del contributo di cui all'art. 48 del CGS, ciò in palese violazione del comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede che il pagamento debba avvenire entro il momento della trasmissione del ricorso, a pena di irricevibilità dello stesso;

• Vista la nota della società PANCHINA CHIAVARI pervenuta con p.e.c. in data 17/10/2023, h. 13:46:05, in cui la stessa, pur dando atto del probabile errore arbitrale, argomentava su alcuni aspetti connessi ai fatti esposti da parte ricorrente;

• Atteso che il ddg, nel proprio referto, dava, comunque, atto di aver commesso un errore nell'espellere, al 25' del 2o t., il calciatore EL HAJEB Abdel Karim per doppia ammonizione, in quanto non gli aveva mai comminata la prima ammonizione;

• Considerato che, all'atto del verificarsi del fatto di cui qui si discute, il risultato della gara in epigrafe era sul 2-0 a favore della società PANCHINA CHIAVARI;

• Considerato, altresì, che, sempre all'atto del verificarsi del fatto di cui qui si discute, mancavano ancora 20', più eventuale recupero, al termine della gara; • Ritenuto, sulla base di quanto precede, che l'errata espulsione per doppia ammonizione del calciatore EL HAJEB Abdel Karim, abbia arrecato un ingiusto danno alla società CALVARESE 1923, alterandone il potenziale atletico, e, quindi, il fatto abbia avuto influenza sul regolare svolgimento della gara in esame; • Visto l'art. 10, comma 5, lett. c) del CGS;

• Visto l'art. 48 del CGS; Dispone:

• Di dichiarare irricevibile il ricorso in esame;

• Di ordinare, per quanto meglio in premessa specificato, la ripetizione della gara in epigrafe, in luogo e data da destinarsi, ai sensi del disposto dell' art. 10, comma 5, lett. C) del CGS;

• Di incamerare il contributo di cui all'art. 48 del CGS Sono fatti salvi, tutti i provvedimenti assunti dal D.D.G.

Firmato

Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

GARE DEL 14/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2023

RAVERA ALESSANDRO (MASONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DORIGO FEDERICO (SPOTORNESE CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CAVANNA LUCA (MASONE)

Rivolgeva al ddg plateali espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose (art. 36 novellato CGS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

Mentre il ddg gli notificava un provvedimento di ammonizione, lo applaudiva ironicamente (sanzione motivata anche in quanto capitano - art. 36 novellato CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSIARI NICOLO (CORNIGLIANESE 1919)

TOBIA MATTEO (MULTEDO LEVANTE 1930)

BRINI GIORGIO (SPOTORNESE CALCIO)

INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (III INFR)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

BARBIERI ALESSANDRO (CA DE RISSI SG)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

CITRO NICOLAS (CORNIGLIANESE 1919)

MEAZZI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)





AMMONIZIONE (II INFR)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MORINI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)

IARDELLA LUCA (BORGORATTI)

GIUSO GIANFRANCO (CA DE RISSI SG)

OBINO LUCA (CA DE RISSI SG)

CAVALLERO PIETRO (COGORNESE)

ZAMANA FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MINARDI IACOPO (MASONE)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

DONDERO JACOPO (RIESE)

PELLEGRINO DONATO (RIESE)

CAPITELLI MATTEO (SORI)

FALCONE TOMMASO (SPORTING C.AURORA 1975)

MILAZZO CHRISTIAN (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERNARDINI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CUNEO ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

BRUZZONE MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

PELOSI JOSEPH (CA DE RISSI SG)

CASANOVA ELIO (CELLA 1956)

LARIZZA ROCCO (COGORNESE)

DELLEPIANE LORENZO (CORNIGLIANESE 1919)

ODICINO ALBERTO (CORNIGLIANESE 1919)

DOMINICI ANDREA GABRIELE (CORNIGLIANO CALCIO)

VACCA CHRISTIAN (CORNIGLIANO CALCIO)

VIOLA ANDREA (CORNIGLIANO CALCIO)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GRAMIGNI MARCO GIANNINO (MARASSI 1965)

TERRIBILE CHRISTIAN (MARASSI 1965)

BARDI ALESSIO (MASONE) BARONI FABIO (MASONE)

GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO LEVANTE 1930)

PARODI ANDREA (MULTEDO LEVANTE 1930)

VALLARINO CARLO (OLD BOYS RENSEN)

ZOLEZI GIUSEPPE (OLD BOYS RENSEN)

GALETTI MATTEO (OLIMPIC 1971)

BAZZOLI LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

ARPE LORENZO (RIESE)

PICASSO SANDRO RICARDO (RIESE)

CAGLIANI STEFANO (SORI) CAPITELLI ANDREA (SORI)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

MONTELLA GIOVANNI (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CARONITI FILIPPO (SPOTORNESE CALCIO)

COLOMBINO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

GRECO ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)

BERTOZZI FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CAMPAGNA ANDREA (VADINO FOOTBALL CLUB)

EN NEJMY YOUNSESS (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL 15/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARSIO STEFANO (ALTARESE)

CAMPANELLA CLAUDIO (APPARIZIONE FC)

LONGO ANDREA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

NOTARO ROSOLINO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MELEDINA GEROLAMO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANFOSSI SIMONE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

AMMONIZIONE (I INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)

MONTEVERDE JACOPO (F.C.LAVAGNA 2.0)

TORREGROSSA DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GHIO LUCA (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

LITARDI EROS (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

VELLA ANDREA (LIDO SQUARE F.B.C.)

A bordo campo per ricevere le cure del massaggiatore, rivolgeva al ddg per due volte, un espressione gravemente irriguardosa; a fine gara si scusava con il ddg (artt. 28 e 36 novellato CGS - sanzione attenuata per essersi scusato a fine gara).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GERVASI ALESSIO (CEPARANA CALCIO)

Rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa (art. 36 novellato CGS - sanzione attenuata)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUNI ALESSANDRO (ALTARESE)

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

ANDREAZZOLI MATTEO (CASTELNOVESE)

DOCI GENTIAN (CITTA DI SAVONA)

KUCI ERALDO (CITTA DI SAVONA)

MITU RADU (VADESE CALCIO 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AIT LABYAD MADYAN (LIDO SQUARE F.B.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTICONE ANDREA (CALVARESE 1923)

VERGARI SAMUELE (LIDO SQUARE F.B.C.)

LUONGO MASSIMILIANO (PLODIO 1997)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

CONTU ANTONIO (S. QUIRICO BURLANDO 1959)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA Q.)

APKENA ALANDA AROUNA (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

FERRARI MATTEO (BORGO INCROCIATI)

LORENZINI SEBASTIANO (BRUGNATO 1955)

EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923)

BOMBELLI MATTEO (CASARZA LIGURE)

CONTI JACOPO (CASARZA LIGURE)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

BRAGLIA DAVIDE (CEPARANA CALCIO)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

DE MARCO GIOVANNI PIO (GOLFO DIANESE 1923)

CATTANI UMBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

PICASSO MATTEO (PANCHINA)

BASTONI FABIO (PLODIO 1997)

DENARO FABIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

FONTANA GIOVANNI (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

CELLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

MISERENDINO DANIELE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SORRENTINO SALVATORE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

SERPE LUCA (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

CIZMJA DRITAN (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

MANDALITI DAVIDE (VADESE CALCIO 2018)

AMATO CLAUDIO (VEZZANO 2005)

CAPURRO EDOARDO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

LUCIANI DAVIDE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

COZZI ROBERTO (ALBISSOLE 1909)

IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

MENDOLA FILIPPO (APPARIZIONE FC)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

ALASIA GIAN MARCO (ARGENTINA ARMA)

CUNEO ALESSIO (ARGENTINA ARMA)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

MOLLO GIANFELICE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CARTA FILIPPO (BOLANESE)

CONTI NICOLA (BOLANESE)

COZZANI LUCA (BOLANESE)

DE GIORGI NICOLO (BORGIO VEREZZI)

TORRENGO ANDREA (BORGIO VEREZZI)

DESSI MATTIA (BORGO INCROCIATI)

PUGGIONI ANDREA (BORGO INCROCIATI)

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

GARIN HERNAN PABLO (CALVARESE 1923)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

FAVASULI JACOPO (CASTELNOVESE)

PAITA MATTEO (CASTELNOVESE)

SOW ABOUBACAR (CASTELNOVESE)

VOLPI DARIO (CASTELNOVESE)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

CIAPPELLANO MICHAEL (CENGIO)

EBOLI ALESSIO MICHELE (CENGIO)

CARIATI DOMENICO (CEPARANA CALCIO)

BUTTU GABRIELE (CITTA DI SAVONA)

BIAGINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

VACCHINO DAVIDE (COLLI ORTONOVO)

MONTEVERDE PIETRO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SANGUINETI ANDREA (F.C.LAVAGNA 2.0)

SEJDIRAJ SEJDI (F.C.LAVAGNA 2.0)

CANALINI EMANUELE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)

GARBARINI FILIPPO (LETIMBRO 1945)

CARUSO ALESSIO (LIDO SQUARE F.B.C.)

DI MATTIA ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

METALLA ELVIS (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

SALVATICO DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)

DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)

BRIANO MATIA (PLODIO 1997)

NACCARATO GABRIELE (PLODIO 1997)

RIVERA FEDERICO (PLODIO 1997)

BERGITTO LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

TORIELLO FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

VALENTI EMILIANO (POLIS. PIEVE LIGURE)

MURATORE ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)

RIBEIRO MACEDO GABRIEL (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CARVELLI EDOARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

IMPERATO TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

META DONAD (RICCO LE RONDINI)

DI CRISTO PIETRO (ROSSIGLIONESE)

DELMONTE TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GIRIMONDI FEDERICO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MODAFFERI MANUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MUCAJ MARIO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ROSATI LUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

BARONI FEDERICO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

DALIPI CHRISTIAN (VADESE CALCIO 2018)

MENNUTI GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

MACHUCA BRAVO KEVIN G. (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)