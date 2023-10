Giudice Sportivo, Promozione: due club multati e sei giocatori bloccati per una giornata

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 15/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PRAESE 1945

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che prima, durante e dopo la gara facevano esplodere n.º 11 petardi e, prima della gara, accendevano 1 fumogeno, il cui spegnimento ritardava l'inizio della stessa di 2' (sanzione aggravata per la reiterazione dei comportamenti e per aver causato il ritardato inizio della gara)

Euro 100,00 CADIMARE CALCIO

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, che per tutta la durata della gara rivolgevano espressioni irriguardose nei confronti della terna e lesive del prestigio dell'AIA.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

RISSO ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

ESPOSITO ALBERTO (CAMPESE F.B.C.)

Al 51 del s.t. protestava nei confronti del ddg, una volta notificato il provvedimento di espulsione continuava a rimanere nel terreno di gioco per alcuni minuti.

SQUALIFICA PER DUE GARE

BALDACCINI DAVIDE (LEGINO 1910)

FERRARO ENRICO (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

PUTTI GIOVANNI (MAGRA AZZURRI)

GULLO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CATTARDICO CRISTIAN (SAN FRANCESCO LOANO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARRACHE MOHAMED (CAMPESE F.B.C.)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

TISSONE ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

ILLIANO DANIELE (FINALE)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

PRAGLIA MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

SEVERI SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAMERA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

GRECO DANIELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

DALLAGLIO MATTEO (CAPERANESE 2015)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AGATE ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (FINALE)

CANCIANI GABRIELE (LEGINO 1910)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VENTURELLI STEFANO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMUD NAIN EZEQUIEL (NEW BRAGNO CALCIO)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

FAVARA DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

ROSSINI MARCO (PRA F.C.)

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN CIPRIANO)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

MATERA NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI VITTORIO ALESSIO (CADIMARE CALCIO)

SCATIGNA MARCO (CADIMARE CALCIO)

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

FLORI JAMES (CAMPESE F.B.C.)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)

CESARETTI SIMONE (CAPERANESE 2015)

MODICA ALESSANDRO JUNI (CAPERANESE 2015)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

MORETTI FABIO (CARCARESE)

SARDO SAMUELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BERTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CASU ANDREA (LEGINO 1910)

VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)

CRISTIANI EMANUELE (LITTLE CLUB JAMES)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

STEFANZL ROMAN JAVIER (LITTLE CLUB JAMES)

BROSO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

STILO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

CIRRONIS DAVIDE (PRA F.C.)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

META ARVI (QUILIANO&VALLEGGIA)

TOSCANO ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BAGON SIMONE (SAMPIERDARENESE)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

BONDELLI MARCO (SAN CIPRIANO)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

ANGELICO FABIO (SAN FRANCESCO LOANO)

AUTERI ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)

CALCAGNO PAOLO (SAN FRANCESCO LOANO)

DAPRILE FABIO (SAN FRANCESCO LOANO)

DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

MURA EDOARDO (SESTRESE BOR. 1919)

CALEO ANDREA (TARROS SARZANESE SRL)

LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)

RAJA GABRIELE (VALLESCRIVIA 2018)