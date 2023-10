Giudice Sportivo: sono sette i giocatori squalificati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 15/10/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI GENNARO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 4/ 1/2024

BAGNASCO MARCO (BUSALLA CALCIO)

Al termine della gara si dirigeva verso il ddg, fermandosi a pochi centimetri dal suo viso, gli rivolgeva ripetute espressioni gravemente irriguardose (art 36 novellato CGS - sanzione aggravata per il ruolo rivestito)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCHIAPPACASSE FRANCO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FIUZZI LUCA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ALAIA FILIPPO FRANCES (SAMMARGHERITESE 1903)

A gioco in svolgimento, prendeva per il collo con entrambe le braccia un avversario e lo spingeva per terra causandogli dolore. Era necessario l'intervento del massaggiatore per soccorrerlo e farlo riprendere a giocare (sanzione aggravata).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (III INFR)

COLAMOREA MIKI (ANGELO BAIARDO)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

PADOVAN GABRIEL (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (II INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

PESENTI DANISH HAADY DA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLC.)

PASTORINO LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TAGLIAVACCHE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MURATI WESLEY (FORZA E CORAGGIO)

CARBONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

LEO OMAR (IMPERIA CALCIO SRL)

FERRETTI ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

BENASSI ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

MAZZOLINI EMANUELE (SAMMARGHERITESE 1903)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

PEIRANO LORENZO (TAGGIA)

FAGGIANO STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

SCALZI STEFANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)