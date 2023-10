ArteGinnastica Finale e Gymnica Loano: il connubbio subito vincente nell'avvio di stagione

E' stato un avvio già convincente e vincente quello del nuovo connubio della ginnastica ponentina savonese.

A conclusione del campionato regionale di specialità "Gold", ArteGinnastica Finale e Gymnica Loano, la scuola di questa disciplina nata pochi mesi fa con epicentro al PalaGarassini loanese, tirano le prime conclusioni con una certa soddisfazione.

Le ginnaste allenate dalle sorelle Violante volano infatti sempre più in alto. In questo inizio di stagione quasi tutte le ginnaste di ArteGinnastica e Gymnica si sono qualificate per la zona tecnica di ginnastica ritmica (fase interregionale): una qualifica riservata esclusivamente al podio regionale.

Le più giovani, alla loro prima esperienza in questo livello non sono riuscite ad accedere alla zona tecnica ma si sono ben distinte negli esercizi originali e ben eseguiti ricevendo apprezzamenti dalla giuria. Purtroppo alcuni piccoli errori di inesperienza non hanno permesso la qualifica.

Ma le due associazioni di Finale e Loano non si fermano e soprattutto non si accontentano. Proprio quest'anno è partito un progetto ambizioso che vede coinvolte cinque ginnaste di altissimo livello. Un progetto gestito in questo caso da Andrea e Carlotta Violante che, grazie all'esperienza maturata, sono ora pronte ad affrontare una nuova sfida che vede le atlete impegnate negli allenamenti due giorni interi (dal mattino) e gli altri giorni al pomeriggio nella palestra loanese.