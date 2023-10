Euro Cup. La Rari Nantes Savona sfiora la remuntada, il Vasas vince ma soffre fino alla fine (18-17)

Ha illuso per due quarti la Rari Nantes Savona di poter conquistare un risultato utile nel cuore della piscina Komjadi, il fortino del Vasas Platek.

i biancorossi di Angelini non sono riusciti a vendicare la sconfitta in finale di Euro Cup. con i magiari pronti a far loro i tre punti punti validi per la seconda giornata del Preliminary Round.

La qualificazione per i savonesi non è assolutamente in dubbio, restano ancora quattro incontri da giocare (il prossimo alla Zanelli contro l'Honved).

Come detto l'avvio di match aveva lasciato ben sperare, con i savonesi avanti per 2-0, poi mano a mano il Vasas ha alzato i giri nelle proprie bocche da fuoco, serrando contemporaneamente i boccaporti difensivi, soprattutto tra la fine del secondo quarto e l'inizio del terzo (6-2 il parziale).

La partita sembrava ampiamente nelle mani dei padroni di casa, ma la Rari ha avuto la forza di non mollare fino alla sirena, recuperando fino al 18-17 finale (replicando al 6-2 magiaro negli ultimi 8 minuti).