Pallacanestro Alassio. torna lo specchietto settimanale con il recap dei risultati

E' stata una settimana ancora dedicata all'Eccellenza e al minibasket quella appena trascorsa con la prima trasferta in piemonte e la prima vittoria under 17.

UNDER 15 ECCELLENZA (nella foto a Rivoli)

Prima trasferta in Piemonte per i ragazzi ponentini che nonostante non giochino una buonissima partita controbattono colpo su colpo contro una squadra parecchio tattica, sia in attacco che in difesa dove alterna zona e uomo, come Auxilium.

Alla fine cediamo 60-40 contro una squadra più fisica dove ogni quarto abbiamo perso pian piano contatto dalla squadra di casa. La strada è lunga ma questo è un campionato molto stimolante e può insegnare molto continuando con la blasonata Moncalieri che affronteremo venerdi.



UNDER 17 ECCELLENZA

Prima vittoria in Liguria dove espugnamo il campo di Spezia conquistando i primi punti. 2 punti a testa per Ema e Giulio in una partita equilibrata che si risolve a nostro favore nel terzo quarto con la press.



MINIBASKET

Bellissima mattinata sia per i nostri Scoiattoli-Libellule che per gli Aquilotti-Gazzelle-Esordienti che giocano tra loro e con gli amici di Pallacanestro Borghetto! Tante mini partite e tanto divertimento!



UNDER 17 e UNDER 19

Stanno per cominciare anche i due campionati piu grandi con l'Under 19 G. che esordirà a Ospedaletti e l'Under 17 che schiererà ben 2 squadre al via, entrambe quasi interamente sotto leva improntate a fare esperienza in due bei tornei contro squadre anagraficamente piu grandi!