Albenga. Mercoledì sera la tavola rotonda "Imprese Sport e Turismo". L'avvocato Concetta Petti: "Il territorio ingauno può fare sistema su questi asset"

La nuova proprietà dell'Albenga ha fin da subito palesato l'intenzione di promuovere un percorso di interazione con il tessuto economico della Città delle Torri e del proprio comprensorio.

Il primo appuntamento concreto è fissato mercoledì prossimo, 25 ottobre, con il summit organizzato a Palazzo Oddo.

Alle 18:30 prenderà infatti il via la tavola rotonda dal titolo “Imprese, Sport e Turismo”, patrocinata, oltre che dalla stessa Unione Sportiva Albenga, anche dal Comune di Albenga e dalla Regione Liguria.



“Ogni territorio ha una propria peculiarità – ha dichiarato l'avvocato Concetta Petti, una delle promotrici dell'evento – e nell'area ligure riteniamo che lo sport abbia un potenziale di primo livello.

Promuovere modelli di sviluppo imprenditoriale ed economici insieme alle imprese, favorendo la creazione di una solida community composta da professionisti e aziende è l'obiettivo che si siamo posti attraverso la S.I.A., “Sviluppo Imprese Associate”.

Nella serata del 25 ottobre si discuterà di tematiche legate allo sviluppo e della valorizzazione del territorio, delle possibilità di business per le imprese locali e di come lo sport e il turismo possano svolgere una funzione cardine per la realizzazione di questi obiettivi.

Non a caso inizieremo dalla Liguria, con la presenza dell'Unione Sportiva Albenga, del presidente Cosenza e dell'azionista di maggioranza, Guido Bottega, ma abbiamo in programma ulteriori appuntamenti in regioni di primo piano come Lombardia, Lazio e Toscana.

Per questo motivo siamo pronti a interfacciarci con quei professionisti e quelle imprese pronte a puntare su questa tipologia di sviluppo.

Parteciperanno all'evento dirigenti apicali e locali della Lega Nazionale Dilettanti, personalità del mondo imprenditoriale, professionisti ed esperti delle materie oggetto del convegno.

Con l'occasione verrà consegnato il "Piatto blu 2023", prima edizione di un premio che gli organizzatori promuoveranno annualmente, a eminenti personalità del mondo imprenditoriale e del giornalismo sportivo quale segno di riconoscimento per l'impegno profuso nei rispettivi ambiti di operatività, in particolare per la sostenibilità ambientale e per la promozione dei valori di inclusione e di rispetto verso ogni diversità.

La serata sarà a invito. Chi vorrà inviarci la propria candidatura potrà farlo inviando una mail all'indirizzo: commerciale@tifinanzioazienda.it. o santoro@usalbenga.it"