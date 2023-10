Calcio, Vado. La maglia Azzurra per Riccardo Cantini, l'attaccante è stato convocato in Under 15

Inizio di stagione più che positivo per le giovanili del Vado dirette dal responsabile tecnico Vincenzo Eretta, con otto vittorie su otto partite nelle qualificazioni ai campionati regionali, e soprattutto la soddisfazione per la società del Presidente Franco Tarabotto per la prima convocazione nella Nazionale Under 15 diretta dal CT Enrico Battisti di Riccardo Cantini, attaccante classe 2009 nato nella scuola calcio del Vado diretta dal prof. Giancarlo Bossolino, e cresciuto sotto la guida di mister Vincenzo Eretta, per poi passare nei Giovanissimi della Sampdoria dove si è messo in luce con prestazioni sempre più convincenti al punto di essere gratificato dalla convocazione in Nazionale.

Per lui gli auguri di tutto il Vado, che sia solo il primo passo per una lunga carriera calcistica.