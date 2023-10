Volley, Serie B2. La Vigo Albenga prova a ripartire, Castino: "Ce la siamo giocate con avversari più quotate, possiamo far bene"

Inizio a rilento per la Vigo Albenga sotto il profilo dei punti conquistati, dopo aver affrontato due squadre come Albisola e Alessandria, sicuramente più attrezzate ed esperte per la categoria, la casella punti segna 0 ma sono comunque arrivati buoni segnali in vista del proseguo del campionato. Di questo avvio è anche la centrale Chiara Castino, che ha così parlato delle due uscite:

“Nonostante non siano arrivato punti, è vero, siamo uscite dal campo soddisfatte delle nostre prestazioni e questo non può essere che positivo. Abbiamo pagato un po’ l’emozione dell’esordio, soprattutto in casa dell’Albisola, ma poi pian piano ci siamo sciolte. Abbiamo inoltre affrontato due formazioni quotate, ma siamo riuscite comunque a giocarcela portando a casa due set, questo dimostra che possiamo dare del filo da torcere a tutti con tutti”.

Montedoro resterà ai box per qualche mese: “L’infortunio di Aurora ha provato un po’ tutte, le siamo vicine e speriamo di rivederla presto. Abbiamo comunque dimostrato che siamo un gruppo affiata, giocheremo anche per lei. Ora dobbiamo lavorare ancora più duramente, sono certa che possiamo far bene”.

Nelle prossime settimane servirà cambiare marcia: “Dobbiamo giocare con più fiducia e consapevolezza delle nostre potenzialità, aver meno paura di sbagliare. Credo che questo sia nelle nostre corde e sono fiduciosa in vista delle sfide che verranno”.