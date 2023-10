Calcio, Carcarese. Il saluto di Loris Chiarlone: "Fa male, ma abbiamo compiuto imprese che rimarranno nella storia"

Attraverso un post su Facebook l'ormai ex tecnico della Carcarese, Loris Chiarlone, ha voluto esprimere le sue sensazioni a caldo dopo l'esonero dalla guida della Prima Squadra.

L'allenatore valbomidese ha ripercorso le tappe ricche di soddisfazioni maturate nell'ultimo biennio, senza però nascondere il proprio dispiacere per la decisione intrapresa dalla società:

"Sono state davvero ore difficili, in questi momenti tante emozioni si susseguono e non è facile alzare la testa.

Mi tornano in mente i momenti, la prima partita, la vittoria del campionato di 1^ Categoria con una cavalcata straordinaria, la Coppa Italia di Promozione da underdog arrivata per la prima volta nella storia a Carcare.

Ho sempre cercato di coinvolgere tutti, perché tutti sono davvero importanti e di non lasciare indietro nessuno.

Abbiamo compiuto imprese straordinarie che resteranno per sempre nella storia e nella memoria di chi le ha vissute.

Grazie ragazzi per aver sempre creduto in me.