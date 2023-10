Calcio, Rappresentativa Under 15. Primo stage tutto ponentino a Celle Ligure, i convocati

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Under 15” del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “G. Olmo – P. Ferro” di Celle Ligure (SV), il giorno mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 15,15, per disputare un incontro amichevole con la Società Celle Varazze F.B.C. (Under 16) i sottoelencati giocatori:

Albisole 1909

Castellano Cristiano

Albenga Unione Sportiva

Baldisserra Nicolò – Iberti Carlo

Celle Varazze FBC

Perata Marco

Cairese

Pastorino Nicolas – Boattini Manuel

Ceriale Progetto Calcio

Gazzano Davide – Pulito Gabriele

Città di Savona

Doci Rigers

Finale

Castrofilippo Andrea – Sivieri Nicolò – Parodi Simone

Legino 1910

Dotta Daniel – Esu Diego

Millesimo Calcio

Gaudino Luca

Vado

Peluffo Emanuele – Zhao Mirko – Gaiezza Edoardo – Moretti Andrea – Colombino Denis

Sanremese Calcio Srl

Rahi Mirko

Dirigente Responsabile Rappresentative: Pampana Giovanni

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Rappresentative: Mariani Simone

Allenatore: Crisanti Francesco

Collaboratore: Rusca Gianluigi

Collaboratore: Lucagrossi Roberto

Dirigente: Giovinazzo Francesco

Fisioterapista: Romeo Piero

Magazziniere: Gandolfo Sergio