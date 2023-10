Pallanuoto. Dominio Rari a Roma, il Savona batte l'Astra 16-9

A 48 ore dal match di Euro Cup contro il Vasas (perso di misura contro i campioni in carica), i biancorossi sono stati infatti chiamati a un nuovo turno di campionato, in casa dell'Astra.

Di fatto il team di Angelini ha gestito al meglio tutte le fasi della gara, non andando mai sotto nel risultato: dopo l'1-1 del primo quarto la Rari ha approcciato al meglio il terzo e quarto parziale, chiudendoli rispettivamente 6-3 e 6-1.

L'ultimo parziale si è chiuso sul 4-3, per i romani con Nicosia bravo a dire no sul rigore tirato da Faraglia.

Top scorer savonesi Durdic e Campopiano con tre reti, ma tutta la Rari ha dimostrato una buona facilità di tiro.

L'attività di Campionato e Coppe si ferma ora per una decina di giorni per i Giochi Panamericani. Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà giovedì 2 novembre con la terza giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup. I savonesi affronteranno gli ungheresi della Honved di Budapest nella piscina “Zanelli” di Savona.

ASTRA NUOTO ROMA - RARI NANTES SAVONA 9-16

(1-1, 3-6, 1-6, 4-3)