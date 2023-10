Vela. Campionato della Lanterna, oggi un nuovo week end di confonti

Oggi e domenica prossimi doppio appuntamento con l'11° Campionato della Lanterna, la rassegna velica d'altura organizzata dal Circolo Nautico Mandraccio con la collaborazione del Comune di Genova e del Porto Antico di Genova sotto l'egida della I-Zona FIV e il supporto di LNI Genova Centro, LNI Genova Sestri, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, A.S.D.P.N Dip. Enel, A.N.S.D., CN Luigi Rum, A.S.P.E.R. Genova, ASD Il Pontile, US Quarto, Circolo Nautico e Sturla e USE Ciappeletta.

Dopo il briefing di sabato con le istruzioni di regata consegnate agli armatori e una domenica all'insegna dell'attesa del vento, il prossimo week end costituirà il vero e proprio esordio per le 36 imbarcazioni iscritte in classe ORC Regata, ORC Gran Crociera, Monotipo e IRC. Tra i protagonisti dell'ultima edizione, si rinnova la partecipazione di Imxtinente di Adelio Frixione (Yacht Club Italiano) e Tekno di Piero Arduino (LNI Genova). Tra le novità Shardana, il T-34 di Fabio Samaia (CN Loano).



"La novità del 2023 è lo spostamento del campo di regata - afferma Gianluca Boschini, responsabile del Comitato Organizzatore - Il supporto di Porto Antico spa e dell'amministrazione comunale ci ha consentito di avere e offrire ormeggio gratuito a tutti i partecipanti per l'intera durata dell'evento. In questo modo si crea lo 'spirito in banchina' con confronti e interazioni anche a terra tra partecipanti che partono e rientrano tutti insieme nello stesso posto".



La partenza è nel Levante all'altezza di Quinto. Primo segnale di regata sia sabato che domenica alle 9:30 con possibilità di due prove al giorno. Dopo il prossimo week end, il Campionato della Lanterna tornerà poi sabato 28 ottobre. La cerimonia di premiazione è in programma domenica 29 ottobre dalle 16 presso il Museo della Lanterna di Genova.

L'11° Campionato della Lanterna, sostenuto dal main sponsor Caim Group, dai co-sponsor Drigging, Mostes, Quantum Sails, Compagnia del Pesto, Migone e Cocchi e dai partner tecnici Toio e Milfa, regalerà un' opportunità davvero unica a tutti i partecipanti.

Ulteriori info sul sito https://www.circolonauticomandraccio.it