Calcio, Prima Categoria. Poche gare, ma quanto pesano!

Solo tre gare nel pomeriggio per quanto concerne il girone A di Prima Categoria, però dal peso specifico non indifferente per l'evoluzione di determinati equilibri di classifica.

La Baia Alassio ospiterà infatti l’Oneglia nel tentativo di rimanere agganciata in vetta al Millesimo, mentre Altarese - San Filippo Neri Yepp Albenga e Sanremo 2000 - Ospedaletti potrebbero ridisegnare i contorni della zona medio - bassa della graduatoria.

Nel girone B il Borgio Verezzi proverà a dare seguito alla vittoria in casa della Vadese contro l’Olimpic, mentre gli azzurrogranata saranno ospiti del Lido Square.

Attenzione però soprattutto a Speranza - Multedo e Priamar - Città di Savona, il cui esito potrebbe ridefinire l’ordine delle primissime posizioni.