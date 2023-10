Calcio. Promozione: San Francesco contro la rivelazione Bragno, attenzione a Celle Varazze-Praese, Pisano debutta a Campo Ligure sulla panchina della Carcarese

Dal testa a testa in vetta tra San Francesco Loano e Celle Varazze, passando per squadre come Legino, Bragno e Pontelungo protagoniste di un avvio super, rispetto ad altre formazioni sulla carta più quotate ma che stanno leggermente faticando più del previsto.

Nel girone A di Promozione continua a regnare grande equilibrio dalla vetta alla zone basse, ma è chiaro che, per chi deve inseguire, i margini di errore inizino a diminuire.

Un segnale piuttosto forte lo ha voluto dare in tal senso la Carcarese, dodicesima in classifica con la media di un punto esatto a partita: via mister Chiarlone, dentro Mario Pisano. Una mossa per certi versi inaspettata visti i risultati ottenuti negli ultimi due anni dal giovane trainer valbormidese, ma orientata ad alzare definitivamente l'asticella dopo un mercato estivo di tutto rispetto. Per il tecnico ex Pietra debutto odierno in terra genovese contro la Campese.

Sugli altri campi da seguire con attenzione San Francesco Loano-Bragno e Celle Varazze-Praese: i rossoblu non dovranno abbassare i giri del motore contro la formazione di Adami, autentica rivelazione di questo inizio stagione, mentre Monteforte tenterà di tenere a distanza di sicurezza la squadra genovese.

Trasferta frontaliera per il Legino, ospite del Ventimiglia, mentre il Pontelungo sarà ospite del Quiliano&Valleggia fanalino di coda. Continuità di risultati è l'imperativo in casa Finale, che attende al "Borel" il Camporosso, esame Sestrese invece per il Ceriale di Brignoli, fresco di qualificazione ai quarti di Coppa.