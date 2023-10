Calcio, Serie D. L'Albenga è un rullo e batte anche l'Alba! 4-1 ingauno con la doppietta di Venneri

ALBENGA - ALBA 4-1 (13' Barranco rig, 39' e 93' Venneri, 79' Esposito rig. - 37' Galvagno)

50' FINISCE QUA! L'ALBENGA BATTE 4-1 L'ALBA!

48' POKER DI VENNERI DAL LIMITE, SORPRESO CHIAVASSA! E' IL POKER INGAUNO

47' un applauso sia a Paglia che a Chiavassa. Il regista lascia andare il destro in maniera meravigliosa, all'altezza la risposta del portiere ospite

46' De Simone per Carnovale, chiude i cambi Viassi

45' saranno quattro i minuti di recupero

41' Fossati lancia anche Quintero, esce un applauditissimo Esposito

38' Di Stefano per Likaxhiu, ossigeno per la mediana dell'Albenga

37' Sia per Galasso, nuovo cambio per Viassi

34' ESPOSITO BATTE CHIAVASSA, L'ALBENGA LA METTE IN FRIGO!

33' ancora un rigore per l'Albenga! Barbagiovanni su Nesci, tanto mestiere del laterale nel guadagnare il penalty...

28' bell'azione in linea dell'Albenga che porta Berretta alla botta quasi a botta sicura, ottima la replica di Chiavassa

27' Jebbar pinzato in fuorigioco, decisione che lascia qualche dubbio...

22' chiaro il messaggio di Fossati al neoentrato: "Giochiamo per il 3-1!"

21' si prepara Paglia, scontato il cambio con Tesio, ruolo per ruolo

17' problemi per Perego, al suo posto entra Bonelli

14' nulla cambia tatticamente nella tre difensiva di Fossati con Boloca braccetto destro e Masetti a sinistra

11' sbaglia il rinvio Chiavassa, Barranco forza il tiro verso lo specchio senza però la dovuta precisione

9' esce Mukaj, entra Boloca: primo cambio per Fossati

4' ammonito Mukaj, giallo ben speso sulla ripartenza biancoblu

3' Albenga vicina subito al raddoppio, palla ancora in profondità con Barranco bravo a scattare in posizione regolare. Chiavassa esce alla disperata costringendo la punta ingauna a non calibrare al meglio il lob. Dieye sbroglia in angolo

1' si parte con qualche istante di ritardo, buco nella rete alle spalle di Chiavassa

SECONDO TEMPO

46' termina la prima frazione, ingauni avanti 2-1

45' ci sarà un minuto di recupero

39' IL TACCO DI VENNERI! IL TACCO DI VENNERI! L'ALBENGA TORNA AVANTI! un colpo di genio del centrale bianconero!

37' FIAMMATA ALBA CON IL COLPO DI TESTA DI GALVAGNO, SI ALLUNGA FACCHETTI MA LA PALLA VA PROPRIO ALL'ANGOLINO! PAREGGIO IMPROVVISO DEI PIEMONTESI

30' superata la mezz'ora poco da segnalare dopo il vantaggio bianconero

25' Tesio! Dal limite, palla alta. Il tutto è nato da una verticalizzazione di Masetti per Esposito, scambio con Berretta e poi scarico fuori area

21' scontro tra Masetti a Albisetti in area, punizione per l'Albenga. Fatica a trovare profondità la squadra di Viassi

15' ottimo l'inserimento senza palla di Likaxhiu, Pagano di Brescia alza però la bandierina

13' ALBENGA IN VANTAGGIO! RIGORE GUADAGNATO DA BARRANCO, IL CUI CONTROLLO A SEGUIRE VIENE STOPPATO DI MANO DA UN DIFENSORE OSPITE, LO STESSO CENTRAVANTI SPIAZZA CHIAVASSA E PORTA AVANTI GLI INGAUNI!

11' azione manovrata dell'Alba che porta Cena alla conclusione, destro centrale, nessun grattacapo per Facchetti

8' verticalizzazione a favorire Esposito, bravo Chiavassa ad uscire e anticipare l'attaccante ingauno

5' Fossati conferma quella che di fatto è ormai la formazione tipo dell'Albenga, negli ospiti grande assente l'ex Di Salvatore

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Facchetti, Mukaj, Venneri, Masetti, Nesci, Likaxhiu, Tesio, Berretta, Jebbar, Esposito, Barranco.

A disposizione: Bisazza, Boloca, Castiglione, Paglia, Di Stefano, Ruggiero, Policano, Anselmo, Quintero.

Allenatore: Fossati

ALBA: Chiavassa, Barracane, Barbagiovanni, Dieye, Giraudo, Perego, Cena, Galvagno, Galasso, Carnovale, Albisetti.

A disposizione: Bergonzi, Sia, Zoboli, Colantuono, Imperato, Manissero, De Simone, De Bellis, Bonelli.

Allenatore: Viassi

Arbitro: Bissolo di Legnano

Assistenti: Macchia di Moliterno e Pagano di Brescia