E' stato un gol di pregevolissima fattura quello realizzato da Luca Donaggio, determinante per spegnere le velleità di rimonta del Pont Donnaz, ma la marcatura messa a segno contro i valdostani sarà verosimilmente ancora più importante per far innescare la marcia giusta al centravanti di Toirano dopo la lunga convalescenza post infortunio alla spalla.

Un bel sospiro di sollievo in sala stampa, come se un peso fosse improvvisamente volato via.