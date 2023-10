Balùn Serie C1: l'Imperiese di Daniele Grasso si laurea ad Andora campione d'Italia

L’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese festeggia il titolo di C1, vincendo lo spareggio con il Pieve di Teco.

Sul neutro di Andora, clima da derby e tribune gremite: equilibrio in avvio, con primo gioco alla "unica" per gli imperiesi e i pievesi in partita, 2-2.

L’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese sale a tre, il Pieve di Teco fallisce l’occasione di pareggiare i conti, così sul 4-2 Grasso e compagni prendono in mano la partita, con il capitano imperiese che spinge un pallone insidioso in battuta e tutta la squadra che gioca con maggiore compattezza: 8-2 al riposo.

Nella ripresa la quadretta imperiese gestisce il vantaggio per l’11-4 finale.

IL TABELLINO

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pieve di Teco 11-4

OLIO ROI ACQUA SAN BERNARDO IMPERIESE: Daniele Grasso, Luca Molli, Lorenzo Guasco, Leonardo Pellegrino. Dt: Piero Pellegrini.

PIEVE DI TECO: Sergio Seno, Riccardo Ansaldo, Davide Basso, Dennis Rubini (Manuel Basso). Dt: Giulio Ghigliazza.

Arbitri: Ezio Salvetto e Cristina Gonella.

Serie C1

Finale – Andata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pieve di Teco 8-11 (a Dolcedo)

Finale – Ritorno

Pieve di Teco-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 7-11 (a Pieve di Teco)

Finale – Spareggio

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pieve di Teco 11-4 (ad Andora)

(fonte losferisterio.it)