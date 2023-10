Calcio, Albenga. Domenica da bomber per Andrea Venneri: "Ma quel gol subito..." (VIDEO)

E' un Andrea Venneri profondamente diverso quello che gli addetti ai lavori stanno conoscendo al Riva rispetto al giocatore visto a Vado e a Savona.

Ovviamente l'esperienza e gli anni trascorsi sul campo hanno completato quello che di base era già un difensore importante, ma l'ex centrale dell'Asti ha saputo completarsi non solo tecnicamente, trasformandosi in un autentico punto di riferimento per i propri compagni.

Un salto di qualità a livello mentale evidente, come testimonia anche quel piccolo cruccio per la rete subita da Galvagno, nonostante la doppietta realizzata contro l'Alba.