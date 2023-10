Calcio. Le assenze non fermano il Celle Varazze, alle civette il sentitissimo match contro la Praese

Mister Monteforte dopo il pari in casa del Pontelungo e le espulsioni di Schirru e Tissone aveva subito mostrato fiducia nella forza della propra rosa, nonostante al'orizzonte si stagliasse la sagoma della Praese.

Il mister ha avuto ragione, dato che le civette hanno ritrovato la vittoria, superando i verdi per 3-1 in una delle sfide più sentite dell'anno (complici i tanti rispettivi ex sul rettangolo verde).