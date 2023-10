in attesa di capire se l'ennesima sconfitta larga della Sanremese porterà a decisioni "drastiche", come le ha definite il presidente Masu la scorsa settimana, in vista della partita contro il Vado, l'Asti si gode le giocate dei giocatori della nostra provincia, grandi protagonisti del 4-0 al Censin Bosia.

Gabriele Giacchino ha realizzato una rete strepitosa, mentre Gabriel Graziani si è procurato il rigore che ha permesso a Picone di realizzare il poker definitivo.