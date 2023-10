Calcio, Eccellenza. Imperia pronta al big-match contro la Cairese, Buttu si gode il primo successo esterno: "Non siamo degli schiacciasassi, ma un'ottima squadra"

L'Imperia si sblocca in trasferta, vincendo sul campo del Forza e Coraggio e portandosi a 13 punti, gli stessi della Cairese, in attesa dello scontro diretto di domenica che sa di alta classifica.

Mister Pietro Buttu commenta così il successo esterno: "Abbiamo avuto un grande approccio nella trasferta più lontana del campionato, creando occasioni a ripetizione, anche se avremmo dovuto passare in vantaggio prima perché sennò poi c'è sempre il rischio che questo tipo di partite può diventare complicato".

Un applauso anche a due esponenti della "vecchia guardia", capitan Giglio e bomber Castagna, a segno nella trasferta spezzina, che Buttu aveva già allenato nella sua prima esperienza in nerazzurro: "Ormai ci conosciamo bene reciprocamente, li ho trovati maturati e le nostre ambizioni collimano".

Tabù trasferta infranto? L'allenatore nerazzurro guarda poco alla statistica e resta più pragmatico: "Dobbiamo pensare solo a noi, a fare bene sia in casa che fuori. Dobbiamo essere consapevoli che non siamo una squadra schiacciasassi, ma siamo un'ottima squadra. Per me è la prima volta che mi capita di iniziare una stagione da subentrato (seppur alla seconda giornata, ndr) e la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Per domenica pensiamo e speriamo di recuperare alcuni infortunati, dovremo essere pronti a battagliare".