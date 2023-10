Calcio, Promozione. Carcarese, capitan Spozio entusiasta del poker esterno alla Campese: "Vittoria cercata e voluta" (VIDEO)

La Carcarese si è regalata un netto 4-0 sul campo della Campese, il giusto rilancio nel campionato di Promozione e la prima sulla panchina biancorossa di mister Mario Pisano.

Capitan Matteo Spozio analizza la vittoria sui genovesi e guarda al match di domenica contro il Quiliano&Valleggia:

"Una vittoria cercata e voluta, su un campo in cui non è facile giocare e dopo una settimana difficile. Senza dubbio i sei punti in classifica non rappresentavano il nostro valore, cercheremo di prenderci quello che abbiamo lasciato per strada. Ora testa a Quiliano, prepareremo la partita come una finale".