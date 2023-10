Calcio, Seconda Categoria. Cisano, Morchio analizza l'inizio di stagione: "Coppa Liguria test importante in vista di un campionato non facile"

Il Cisano ha iniziato in maniera altalenante la sua nuova stagione ed è reduce dalla sconfitta rocambolesca tra le mura amiche contro il Pietra Ligre B.

Ad analizzare questo inizio di annata è il dirigente accompagnatore Agostino Morchio: "Stiamo affrontando la Coppa Liguria come test in vista del campionato che ci aspettiamo non facile perché diverse sono le squadre competitive. Noi stiamo lavorando per crescere e migliorarci per farci trovare pronti all’appuntamento con l’obiettivo di ben figurare".

"Abbiamo cambiato molto rispetto alla stagione passata e anche gli infortuni in in quest’ inizio non ci stanno certo aiutando però siamo un gruppo che in campo e fuori dal campo sta lavorando in modo serio con entusiasmo ed il sorriso".

"Il risultato sportivo di domenica contro un avversario ben attrezzato lo accettiamo con serenità ma c’è come ovvio sia amarezza perché perdere non fa mai piacere. Quello che comunque più conta è lo spirito mostrato a livello di singoli e collettivo e con questo affronteremo la prossima partita".