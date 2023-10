Calcio, Serie D. Ligorna si tiene stretto lo 0-0 contro l'RG Ticino e sabato c'è l'Albenga: "Partita da squadra, abbiamo saputo anche soffrire"

Buona prova per il Ligorna in trasferta allo Stadio Beretta-Muttini di Romentino contro l’RG Ticino. Uomini di Mister Lunardon pericolosi sia nel primo sia nel secondo tempo contro i padroni di casa, guidati da Mister Carobbio. Reti inviolate al fischio finale.

"È stata una bella partita. Ci teniamo stretto questo 0-0 - dichiara Riccardo Tassotti, esterno del Ligorna - perché abbiamo giocato una grande partita da squadra. Abbiamo messo in campo qualità ma abbiamo anche saputo soffrire. Peccato per il palo di Manuzzi, gran tiro ma purtroppo non è entrata. Su cosa dobbiamo migliorare? Sugli ultimi venti metri ci manca forse un po’ di agonismo, dobbiamo forse cercare un po’ di più il goal. Ma ripeto, abbiamo giocato una gran partita".

"Abbiamo fatto una bella prestazione, di squadra. Abbiamo sofferto insieme - evidenza il difensore Lurani - avendo avuto molte occasioni ma purtroppo non è arrivato il goal. Questa è comunque la mentalità giusta per andare avanti. Dovremmo forse essere più bravi a concretizzare in avanti ma di positivo mi porto a casa il gruppo. Siamo un grande gruppo, difendiamo e attacchiamo insieme, cosa molto positiva".

"Sicuramente è una grande prestazione. La direzione è quella giusta - sottolinea mister Lunardon - nelle ultime tre partite abbiamo raccolto troppo poco rispetto alla mole di gioco che abbiamo messo in campo. Oggi ne è la prova, in quanto sicuramente Pippo ha fatto due ottimi interventi ma anche il loro portiere è stato molto impegnato. Sono soddisfatto dei ragazzi, voglio che continuino a lavorare. La strada è giusta ma ci dobbiamo sbloccare. Percepisco grande voglia, grande disponibilità e grande spirito di sacrificio. Se anche ce ne fosse ancora bisogno i ragazzi l’hanno dimostrato un’altra volta".