Sport acquatici. Show di Sara Oddera a Castelnuovo del Garda nella gara di SUP

In uno degli scenari più belli d’Italia domenica 22 Ottobre si è svolta la gara di campionato regionale di SUP race organizzata dall’ASD Garda Paddle.

In gara si sono presentati oltre 50 atleti provenienti da molte parti delle regioni limitrofe e non.

La portacolori del Sup Team Savona Sara Oddera vince la gara di 10 km sia nella classifica assoluta che nella categoria di appartenenza (master D) con un ottimo tempo, lasciando ben sperare nell’imminente trasferta per i campionati del mondo in Thailandia.

La tavola usata è stata la SIC MAUI modello RS 14x21.5 LV da 240 lt con pinna VLT fins F22.