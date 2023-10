Scacchi. Tutti i risultati dai Campionati Italiani di Alassio

Si sono svolti ad Alassio, dal 20 al 22 ottobre, i Campionati italiani ''gioco rapido'', suddivisi in tre tornei, Blitz, Rapid e Semilampo, e le finali dei Campionati italiano on line, a cui sono stati invitati i primi dieci classificati della serie di tornei Rapid e Blitz che si sono susseguiti per tutto l'anno.



Ecco i risultati:

Campionato italiano Blitz: 1° Valerio Carnicelli (nella foto con il Presidente FSI Luigi Maggi), 2° Francesco Sonis, 3° Stefano Yao ; Tea Gueci Campionessa femminile

Campionato italiano Semilampo: 1° Francesco Sonis, 2° Luca Moroni, 3° Folco Vincenzo Castaldo; Giulia Sala Campionessa femminile

Campionato italiano Rapid: 1° Valerio Carnicelli, 2° Luca Moroni, 3° Francesco Sonis; Tea Gueci Campionessa femminile

Campionato italiano Blitz on line: 1° Giuseppe Lettieri, 2° Pietro Savalla, 3° Endy Baloire

Campionato italiano Rapid on line: 1° Pietro Savalla, 2° Giuseppe Lettieri, 3° Luigi Ciavarra