Tennistavolo. Per il Toirano bilancio negativo, un successo e tre passi falsi casalinghi

Una vittoria e tre sconfitte è il bilancio per la Asd Toirano nel terzo fine settimana stagionale dedicato ai campionati a squadre, nel quale tutte le formazioni rossoverdi erano impegnate nel palasport di casa nel pomeriggio di sabato 21 ottobre.

La squadra di Serie C1 ha ceduto al forte Bordighera. Non è sufficiente un'altra prestazione positiva di Walter Lepra (2 partite vinte, 75% di successi in questo inizio di campionato); Andrea Bottaro e Stefano Rebecchi non riescono ad ottenere punti e gli ospiti si impongono per 2 a 5. Toirano ancora alla ricerca dei primi punti in classifica.

In Serie D1 i Toirano Sensei vengono superati dal Vallecrosia "A". Roberto Pesce conquista un punto combattuto e, così come Andra Abete, approfitta della defezione di un avversario; per il team completato da Andrea Marino però non arriva il quarto successo e l'incontro termina col punteggio di 3-4. In classifica toiranesi a quota 2 punti in 3 gare.

L'unico successo della giornata arriva in Serie D2, dove il Toirano "B" ha la meglio per 4 a 3 sul Bordighera grazie alle doppiette di Federico Occelli e Christian Galfrè; a completare la formazione vittoriosa Massimo Ponassi.

Il Toirano "A", dopo un buon avvio di gara, con i successi di Stefano Tavilla in doppio con Nello Pruiti Ciarello e in singolo, viene recuperato e battuto 2-5 dall'Arma di Taggia. Da segnalare l'esordio stagionale di Roberto Cornelli. La graduatoria vede il Toirano "B" a quota 4 punti e il Toirano "A" a 2 punti.

I campionati a squadre torneranno sabato 4 novembre. In Serie C1, alle ore 16,30, il Toirano sarà ospite della MLM Mondovì; alle ore 17, a Toirano, andrà in scena il "derby" tra le due formazioni di Serie D2. Domenica 5 novembre, alle ore 10, il Toirano "Sensei" di Serie D1 giocherà in casa del Vallecrosia "B".

In precedenza, però, prenderà il via la Serie C Master: appuntamento a Toirano, mercoledì 1 novembre, alle ore 10, col primo concentramento dei gironi A e B della Liguria. La società di casa sarà ai nastri di partenza con tre formazioni.

Nelle foto: Toirano "B" e Bordighera di Serie D2; Toirano "A" e Arma di Taggia di Serie D2