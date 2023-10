Visite mediche per l'idoneità agonistica, prenotazioni con l'Asl non prima di marzo 2024: "Costretti ancora una volta ad andare a pagamento"

Le visite per l'idoneità agonistica, obbligatorie per tutti coloro che praticano attività sportive classificate come agonistiche dalle Federazioni Sportive, sono l'oggetto della lettera firmata giunta alla nostra redazione:

Buongiorno, sono la mamma di un ragazzino che gioca in una squadra di Cairo Montenotte.

Siamo nel periodo di ripresa dei campionati e urgono le visite sportive agonistiche per poter partecipare. La società sportiva di cui fa parte ci ha consegnato il foglio ASL per prendere appuntamento: marzo 2024.

Ho chiesto lumi e aiuto ai dirigenti, ma anche loro, pur avendo sollecitato l'assessore allo sport, perché chiedesse all'ASL di implementare gli appuntamenti, al momento non hanno ottenuto nulla. E noi, a fronte di una scadenza prossima, ci troveremo costretti ancora una volta a fare una visita a pagamento.