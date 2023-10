Pallacanestro Alassio: l'under 14 femminile trionfa a Ceva, primo posto nel torneo in Piemonte

Bella esperienza per le ragazze dell’under14 femminile che affrontano il Torneo di Ceva in piemonte in gran numero, ben quattordici alcune delle quali all’esordio in una partita.

Dopo aver assistito ad una bellissima partita tra Scat e Ceva risoltasi all’ultimo a favore delle cebane è stato il turno delle gialloblù scendere in campo con My Basket Genova. La formazione genovese è una squadra estremamente futuribile ma più acerba dell’Alassio che ha alcune giocatrici abituate a giocare con le più grandi; questo permette alle ponentine di vincere e accedere alla finale del pomeriggio.

Dopo il pranzo in pizzeria Scat ha la meglio su My Basket e la finale per il primo e secondo posto si gioca tra Alassio e Ceva: al termine di un match molto equilibrato le gialloblu alassine hanno la meglio sulla compagine di casa per 41-39.

“Siamo molto contenti per aver portato ben 14 ragazze a giocare a Ceva iniziando a formare il futuro gruppo ABC PONENTE. Due ragazze di Ceriale, due di Bardineto, due di Andora e otto gialloblù si sono subito trovate bene portandosi a casa un bel trofeo dopo quello Under 15 Femminile di due settimane fa a Savona. Ringraziamo Ceva per l’invito a un torneo in preparazione ai futuri impegni in campionato”.



Pallacanestro Alassio- MyBasket Genova: 54-16(14-6, 34-8,44-16)

Alassio: Elmiri M. 2, Ballestra 2, Cibien, Marvaldi 14, Elmiri B.2, Rahadi 2,Sotani,Tomasi 19, Iannelli 2, Samadi 4, Trento, Rimbaudo 5, Frascheri, Kastorri. All. Devia



Finale 1°Posto

Pallacanestro Alassio - Towers Girls: 41-39(17-13, 25-19,35-31)

Alassio: Elmiri M. 4, Ballestra , Cibien, Marvaldi 10, Elmiri B., Rahadi 6, Tomasi 6,Sotani, Iannelli, Samadi 2, Trento, Rimbaudo 11,Frascheri, Kastorri. All. Devia