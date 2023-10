Calcio, Ceriale. Sansalone chiama più malizia sportiva: "Bisogna essere meno belli e più concreti"

Contro la Sestrese la nostra Prima Squadra ha giocato un’altra buona partita ma il parziale finale è dalla parte dei genovesi. Decisivo il gol di Ungaro al ventottesimo del primo tempo, nonostante si segnali l’annullamento del pari di Beluffi per un fuorigioco davvero dubbio.

Il direttore sportivo Pietro Sansalone commenta: “La prestazione c’è stata nuovamente ed era più giusto un pareggio, considerando anche che ci hanno annullato un gol regolare. Purtroppo manca il risultato che è la cosa più importante nel campionato di Promozione. Tutti ci continuano a fare i complimenti per come giochiamo ma questi non portano punti. A volte giocare bene non basta e, a partire da domenica a Pra’, bisognerà essere meno belli e più concreti“.

Il prossimo impegno sarà, appunto, ancora a Genova contro la Praese. Una sfida difficile e importante dove servirà un “Ceriale da battaglia” per muovere nuovamente la classifica. Sansalone intende mantenere la calma per la piena fiducia nei confronti della squadra: “Sono assolutamente tranquillo perché si impegnano e hanno potenziale. Ora però dobbiamo essere più cattivi sotto porta e gestire meglio le situazioni quando abbiamo momenti di difficoltà. Ci vuole più furbizia nel rallentare il gioco e smorzare l’avversario, potendo poi riprendere le trame di gioco che sappiamo proporre“.