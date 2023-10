Calciomercato: Giordano conti rescinde dal Sestri Levante e torna nella Sanremese

L’attaccante Giordano Conti, che ha rescisso il contratto con il Sestri Levante, approda alla Sanremese. Nato a Genova il 1° ottobre 2002, alto 1.86 per 85 kg, Conti è cresciuto nelle giovanili del Genoa. Dopo un’esperienza nel Siena in C, nel gennaio del 2022 ha già vestito la maglia della Sanremese, totalizzando 21 presenze e mettendo a segno 4 gol.

Passato al Piacenza in C, ha collezionato 10 presenze tra i professionisti, prima di accettare a metà gennaio 2023 la corte del Sestri Levante e tornare in D. Con i corsari (17 presenze e 1 gol) ha vinto il campionato e lo scudetto Dilettanti. In rossoblù nella stagione corrente è sceso in campo in 3 occasioni, l’ultima volta il 24 settembre contro la Torres.

Dotato di un gran fisico, Conti è la classica punta centrale che ama far salire la squadra, fare a sportellate con le difese avversarie e svariare su tutto il fronte offensivo. Ha scelto il numero 99.

“Sono felice di tornare a Sanremo – dichiara Conti – il momento è difficile ma sono pronto a dare il mio contributo. Conosco bene la piazza, ritrovo diversi ex compagni. Sono a disposizione della squadra, tutti insieme possiamo tirarci fuori dalla situazione che si è venuta a creare. Se restiamo uniti, nulla è ancora compromesso”.