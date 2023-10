Giudice Sportivo, Serie D: multato il Borgosesia, una giornata per cinque giocatori

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 22/10/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 800,00 BORGOSESIA CALCIO

Per avere propri sostenitori, circa 10, rivolto dal 7' del secondo tempo e fino al termine della gara rivolto numerose espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo della Terna Arbitrale ( R A - R AA ).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTONI LUCA (BORGOSESIA CALCIO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

PISAN PAOLO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

DALMASSO ALESSANDRO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANISCALCO DANIELE (CHIERI)

MANDELLI LORENZO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

GULLI ANDREA (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

ROSSI ALESSANDRO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

POESIO CLAUDIO (RG TICINO SSD S.R.L.)