Quiliano&Valleggia, esonerato mister Ferraro. La società: "A lui la nostra gratitudine"

Il Quiliano&Valleggia comunica di avere risolto il rapporto con mister Chicco Ferraro.

"Al mister va tutta la nostra più profonda gratitudine per quanto fatto per il Quiliano, per Quiliano e per il Q&V, dalla sua nascita fino ad oggi, per la dedizione e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto e per tutti i risultati ottenuti, soprattutto la storica vittoria del campionato e la promozione dello scorso anno. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro" dice la società biancorossa.

La squadra sarà provvisoriamente affidata all'allenatore della juniores Luca Fiorio, coadiuvato da Federico Armellino e Antonio Marotta.