Superba Swim Contest, incetta di medaglie per i portacolori del Doria Nuoto Loano

22 ottobre gli esordienti B, A e i Categoria di Doria Nuoto Loano hanno iniziato la nuova stagione agonistica ospiti del Superba Swim Contest.



Come prima gara l'impegno ha portato ottimi riscontri cronometrici per tutti i ragazzi e ha dato la giusta carica per i prossimi appuntamenti del mese di novembre.



Sul podio per la categoria esordienti B è salita Bianca Tonon, che ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 rana: la prestazione le ha concesso l’entrata in finale dei 100 misti.



Nella sessione pomeridiana, si sono classificati nella Top 10 (punteggi Fina) Pietro Zangrandi per la categoria Ragazzi e Alessandro Cominato e Joel Pontanari per la categoria Junior. Anche loro hanno potuto accedere alla finale dei 100 misti, dove è salito sul podio al secondo posto Joel Pontanari.