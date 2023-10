Pallavolo. Il 3° Trofeo Gian Luigi Corti va alla Colombo Volley

Va in archivio la terza edizione del Trofeo Gian Luigi Corti, la festa di inizio stagione della pallavolo giovanile che ha coinvolto 220 atleti provenienti da tutta la Liguria e dal basso Piemonte.

A conquistare il Trofeo è la Colombo Volley al termine di una appassionante finale ben giocata dal S. Antonio davanti a tutti i giovani protagonisti e al folto pubblico. Oltre 600 persone al Pala Maragliano di Genova hanno applaudito tutti i partecipanti.



A vincere sono stati tutti gli under 12 che sono scesi in campo in una giornata intensa che ha permesso a ognuno di giocare sei gare per un totale di 108 partite, dirette dai sette arbitri coordinati da Roberto Venzano.



Organizzato dal Comitato Territoriale Liguria Centro della Federazione Italiana Pallavolo con il supporto di Stelle nello Sport, il torneo è dedicato al ricordo di Gian Luigi Corti, storico giornalista sportivo e dirigente azzurro del volley.

“Dopo il successo delle prime edizioni, siamo arrivati in soli 3 anni a 36 squadre - sottolinea Paolo Bassi, presidente del Comitato Liguria Centro – e cresceremo ancora il prossimo anno in occasione di Genova capitale europea dello sport”.



Madrina di questa edizione è stata Ornella Marchese, storica pallavolista genovese che ha vestito la maglia della nazionale italiana per nove anni, cresciuta pallavolisticamente proprio al fianco di Gian Luigi Corti.

"A questi ragazzi dico di divertirsi sempre. Ricordo i miei inizi con Gian Luigi, il mio presidente. Porto nel cuore lui e tutto il bellissimo percorso che ho fatto da atleta e oggi da dirigente. Al servizio dei giovani e di questa straordinaria passione per la pallavolo che ci unisce tutti".



Ornella Marchese ha premiato con una medaglia tutti i protagonisti in campo di San Marziano, SDP Spezia, Cogovalle, Assarotti, Sport & Play, Pro Recco, Audax Quinto, Albaro Volley, S. Sabina, Normac AVB, Normac VGP, Serteco, Nuova Oregina, Torriglia Sport, Volare Volley, La Salle, Alessandria Pallavolo, S. Antonio, Sabazia, Carcare, CUS Genova e Colombo Volley.

"Una giornata emozionante - ammette Michele Corti - che sarebbe piaciuta molto a mio padre. Una palestra stracolma con tanto cuore in campo e fuori. Abbiamo raccolto 435 euro a favore della Fondazione Gigi Ghirotti, come per tradizione in tutti gli eventi di Stelle nello Sport. E ora con gli amici Paolo Bassi, Tiziana Piano, Antonio Morelli e Roberto Maragliano pensiamo già alla prossima edizione. Ancora più grande, ancora più emozionante".