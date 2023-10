Leonardo Bonechi, portacolori CSI dell'Atletica Run Finale, chiude col botto la stagione 2023

Sabato 21 ottobre, a Vercelli, in occasione del “Decafestival”, manifestazione di fine stagione outdoor dedicata alle prove multiple, l’atleta Leonardo Bonechi, tesserato per la società Maurina Olio Carli Imperia, ma portacolori CSI dell’Atletica Run Finale Ligure, settore della Polisportiva del Finale, ha chiuso col botto il 2023.

L’atleta del Melogno ha dominato gli avversari della categoria Under 18, siglando il nuovo record ligure nel Decathlon (5814 punti) e superando il punteggio minimo per poter accedere ai Campionati Italiani sia indoor che outdoor della stagione 2024: non solo, durante la gara ha anche migliorato i propri personali nel giavellotto (50,97), misura che gli dà accesso anche in questa specialità alla partecipazione al Campionato Italiano, nel salto con l’asta (3,60), nel getto del peso (10.99) e nei 1500 (4.37.3).

Ottima prestazione per il giovane atleta che, a causa di un grave infortunio alla schiena occorso ad aprile, ha dovuto rinunciare a buona parte della stagione per una lunga convalescenza, ma grazie al duro lavoro e alla tenacia della sua allenatrice Martina Giordano, tecnico del Run Finale, è riuscito a salvare la stagione, mettendo le basi per un 2024 con parecchi obiettivi nel mirino, uno tra tutti la partecipazione ai Campionati Europei under 18 in Slovacchia.



“Peccato per la prima giornata, dove la novità dell’evento ha generato ansia e a causa di questo problema ho perso molti punti perché ero poco convinto” spiega Leonardo. “Poi, sapendo di essere molto più forte nella seconda giornata, con le mie specialità preferite, ostacoli, disco, asta e giavellotto, e con i consigli della mia allenatrice, ho ripreso in mano la gara riuscendo a terminare le dieci discipline con un buon punteggio”.

Adesso per Leonardo un meritato riposo e poi sotto con gli allenamenti in vista degli appuntamenti invernali nelle piste al coperto e poi verso il sogno europeo a luglio, passando per i due Campionati Italiani.